Buik-alert! John Ewbank en Kelly Weekers verwachten tweede kindje

John Ewbank (51) en zijn verloofde Kelly Weekers (30) sluiten dit jaar op een wel heel bijzondere wijze af: voor het laatst met z’n drieën! De voormalig Miss Nederland heeft zojuist op Instagram gedeeld dat ze zwanger is van hun tweede kindje.

Babybuik

Bij een foto van haar beginnende babybuikje schrijft ze: “Thuis, en op naar ons volgende avontuur. We kunnen niet wachten tot jij er bent kleintje!”

‘Weer een frutje onderweg’

Ook John deelt het blijde nieuws op Instagram. Bij een foto van zijn gezinnetje in de sneeuw schrijft hij: “We wilden vier vingers opsteken om te vertellen met hoeveel personen we hier op de foto staan, maar Kelly’s vingers waren bevroren en die van mij zaten in een want.” Met vier hartjes besluit hij: “Anyway… Zo trots en blij om aan te kondigen dat er weer een frutje onderweg is om Day en Scottie te versterken.”

Tweede kindje

Voor Kelly wordt het haar tweede kindje. In 2017 werden zij en John al ouders van dochtertje Scottie’ Anne Marie Ewbank. John is ook vader van dochter Day uit zijn eerdere relatie met Vivian Reijs, met wie hij van 2005 tot 2010 getrouwd was. John en Kelly zijn sinds 2012 samen en sinds december 2015 verloofd. Van een huwelijk is het echter nog steeds niet gekomen.

Day feliciteerde haar vader vorige week nog uitgebreid voor zijn verjaardag:

Dit bericht bekijken op Instagram liefste papa jarigg!! happy birthday paps!💓 @johnewbank Een bericht gedeeld door DAY EWBANK (@day.ewbank) op 5 Dec 2019 om 11:24 (PST)

