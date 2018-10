Johnny de Mol over vader: ‘Hij wordt een weekdier op het moment dat hij die kleine ziet’

Opa John lijkt misschien een snoeiharde zakenman. Maar volgens zoon Johnny verandert dat compleet zodra hij zijn kleinzoon ziet. De mediamagnaat komt dan ook regelmatig langs om de jongste Johnny te bezoeken.

Dat vertelt Johnny in een interview met JFK. ‘Hij komt wat stug en zakelijk over, maar dat is hij niet. Hij wordt een weekdier op het moment dat hij die kleine ziet.’ De presentator vervolgt: ‘Dat heeft hij ook met honden: hij verlaagt zich letterlijk tot hun niveau, gaat daadwerkelijk op de grond liggen. Met kleine Johnny gaat die knop ook om, zoals ik dat ook zag toen mijn oma zo ziek was. Elke dag om zes uur kwam hij langs. Niet omdat de zusters iets verkeerd deden, maar hij wilde oma zelf eten geven. Elke dag. Hij verandert dan in een klein lief jongetje. Dat is hij altijd wel, maar mensen zien dat nooit.’

Feesten

Hoewel Johnny zelf aangeeft rustiger te zijn geworden, mengt hij zich nog steeds graag in het feestgedruis. ‘Ik snap niet waarom je als je dingen doet voor ouderen of zieke kindjes niet tot vier uur in de kroeg zou kunnen staan. Nooit begrepen! Je moet het leven keihard vieren. Maar dat vieren kan ook in de tuin met je bonusdochter en een vogelboek.’

