Babynieuws! Joëlle Witschge in verwachting van eerste kindje

Joëlle Witschge is in blijde verwachting! Het model en dochter van oud-voetballer Richard Witschge verwacht haar eerste kindje met sc Heerenveen-voetballer Dave Bulthuis.

Na een aantal stormachtige relaties, heeft Joëlle de rust gevonden bij haar eerste grote liefde Dave. En hun liefde wordt nu bezegeld met een kindje, zo meldt een betrouwbare bron aan Story. Het stel heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Volgens Story zou de zwangerschap zou niet bepaald op de planning hebben gestaan. Joëlle zou meedoen aan het RTL-programma Boxing Stars en de New York City Marathon, maar die uitdagingen heeft ze moeten afzeggen.

Eerste kindje

Het is het eerste kindje voor Joëlle en Dave, die elkaar na jaren weer hebben teruggevonden. Na relaties met Waylon, Timor Steffens en Henny Huismans neef Sander, is het model deze zomer opnieuw gevallen voor de sc Heerenveen-voetballer. Hun relatie liep vier jaar geleden op de klippen, omdat Joëlle verder wilde met Waylon. De voetballer kreeg daarna een relatie met Amy, met wie hij een zoon kreeg. Nu is de liefdescirkel rond voor Joëlle en Dave!

