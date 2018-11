Joëlle Witschge vertelt openhartig over haar eerste zwangerschap

Eind vorige maand kon Story onthullen dat Joëlle Witschge in verwachting is van haar eerste kindje. Joëlle vertelt nu openhartig over deze zwangerschap en waarom een baby helemaal niet zo vanzelfsprekend was voor het model.

In een interview met Beau Monde doet Joëlle uit de doeken: ‘Ik heb PCOS en een verdikte baarmoeder. De kans dat ik op een natuurlijke manier zwanger zou kunnen worden, was 1%. Het is een wonder wat hier gebeurd is. Dave en ik hadden wel al een onwijze kinderwens, daar hadden we het geregeld over gehad, maar ik wist dus dat het voor mij meer moeite zou kosten.’

Baarmoederhalskanker

Dat Witschge toch zwanger werd, was dus een hele opluchting. ‘Ik heb vroeger ook een voorstadium van baarmoederhalskanker gehad. Ik dacht: zit het bij mij allemaal wel goed en kan ik wel ooit kinderen krijgen? Ik heb dat laten checken en ze zeiden: “Je moet er wel harder je best voor doen, maar het is niet onmogelijk”.’

Boxing Stars

Joëlle zou meedoen aan het RTL-programma Boxing Stars en de New York City Marathon, maar die uitdagingen heeft ze moeten afzeggen. Oud-Utopiaan Billy gaat Joëlle vervangen in het boksprogramma en zal het opnemen tegen YouTuber Mascha Feoktistova.

