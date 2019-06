Dat snoetje! Joëlle Witschge deelt duidelijke foto van pasgeboren zoon

De week begon prachtig voor Joëlle Witschge en haar verloofde Dave Bulthuis: de twee werden maandag de trotse ouders van zoontje Rio. Toen mochten we al een glimp opvangen van het jochie, maar nu brengt de kersverse moeder haar pasgeboren kind pas écht goed in beeld. En oh, wat een knapperd is het toch!

De volgers van Joëlle kunnen er dan ook niet over ophouden hoe schattig het kleine mannetje is. “Een plaatje!”, reageert Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull. Een fan schrijft: “Hij is zo prachtig!”

Felicitaties

Ook grijpen veel volgers nog hun kans om het gezin te feliciteren. “Gefeliciteerd!!!❤️❤️❤️” , reageert Chantal Janzen.

Zwangerschap

Joëlle maakte eind oktober bekend dat ze zwanger is, eerder dan ze zelf had gewild. “We zijn natuurlijk dolgelukkig met dit nog (hele) prille wondertje, maar vinden het jammer dat zoiets persoonlijks en kwetsbaars zo op straat wordt gegooid zonder te bedenken wat de consequenties daarvan kunnen zijn”, bevestigde Joëlle destijds haar zwangerschap. “Wij hadden het graag zelf aan onze familie en vrienden willen vertellen wanneer de tijd daar rijp voor was.”

Trouwen

In november maakte Joëlle opnieuw groot nieuws bekend: voetballer Dave was op zijn knieën gegaan. “I said YES! Wauw wat een bijzondere avond.. Dan vier je vervroegd je 27ste verjaardag met al je geliefden en dan gaat je grootste liefde gewoon op z’n knieën! Lieve Dave, sinds jij weer in mijn leven bent gaat alles met een schuine lijn omhoog, jij maakt mij zo gelukkig. Elke dag met jou is een feestje! Ik hou van jou.” Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen? “Dat wordt niet deze zomer, maar de zomer daarop, in 2020”, aldus Joëlle. “Ik wil wel gewoon mooi slank in een jurk passen en met een drankje op mijn bruiloft staan.”

