Jody Bernal doet boekje open over zijn huwelijk: ‘We gaan door een zware periode’

Begin augustus is Jody Bernal (36) de trotse vader geworden van zijn tweede dochtertje, maar nu heeft de zanger toegegeven dat het helemaal niet zo lekker gaat met zijn relatie. ‘Het kan thuis weleens flink botsen.’

In een interview geeft Jody Bernal toe dat de zorg voor zijn twee dochters, Olivia en Poppy June, vooral neerkomt op de schouders van zijn vrouw Melissa. Dit komt door zijn drukke agenda, vertelt hij aan Weekend. ‘De jongste is drie maanden, we zitten nu in een heel zware periode en dat merk je wel aan de relatie. Ik ben weinig thuis en daarover bots ik af en toe met Melissa.’

Op stap met vrienden

Volgens de voormalig ‘Expeditie Robinson’-kandidaat staat zijn vrouw er meestal alleen voor. ‘Ik ben vaak weg ’s nachts en vervolgens overdag helemaal niks waard’, bekent hij. ‘Daarnaast wil ik ook af en toe tijd voor mezelf. Even een avond met vrienden op stap en lekker relaxen. Ik heb dat nodig, maar zij natuurlijk ook. Alleen is dat wat moeilijker, want ze geeft borstvoeding. We proberen dat wel in te passen. Het vervelende is dan alleen dat je vervolgens te weinig samen dingen doet.’

Bron: Weekend | Beeld: ANP