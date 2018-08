Beschuit met muisjes! Jody Bernal opnieuw vader geworden van meisje

Driewerf hoera! Jody Bernal en zijn gezin hebben een prachtig weekend achter de rug. Ze zijn namelijk een gezinslid rijker geworden; afgelopen vrijdag is Melissa, de vrouw van de zanger en dj, bevallen van hun tweede kindje.

Vol trots heeft Jody Bernal het nieuws zelf bekendgemaakt via Instagram. ‘Op 3 augustus is onze dochter Poppy June Bernal geboren’, schrijft hij bij het kiekje. ‘Wat een geluk!’ Op de foto is te zien hoe de kersverse vader zijn dochtertje in zijn armen houdt. Zijn volgers smelten bij het zien van het beeld. ‘Wat een dotje!’, luidt een van de reacties. ‘Mooie naam!’, klinkt een andere.

Olivia

Poppy June is het tweede kindje voor Jody en Melissa, en daarmee het zusje van de 2-jarige Olivia.

