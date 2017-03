Jochie ontvangt reactie op liefdesbrief aan prinses Ariane

Wat doe je als je stapelverliefd bent op prinses Ariane? Juist. Dan klim je in de pen en schrijf je een ouderwetse liefdesbrief. Dit deed de 9-jarige René en hij kreeg zowaar nog antwoord ook!

De Tilburgse René schrijft in de brief: ‘Lieve Ariane, je bent het mooiste meisje van de hele wereld.’ Zijn brief voorzag hij voor de gelegenheid ook nog van een oranje randje, om de boel een tikkeltje koninklijker te maken. Nadat het jochie antwoord had gekregen op zijn brief, wil hij nog maar een ding: zijn grote liefde ontmoeten.

Op Koningsdag komt prinses Ariana naar Tilburg toe, dus wie weet kunnen de twee elkaar dan ontmoeten. Bekijk hieronder hoe prinses Ariana er nu uitziet. Wij snappen wel dat René verliefd op haar is geworden. Cute!

Bron: RTL, Shownieuws

