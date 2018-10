Jim Bakkum doet boekje open: ‘Ik spreek Jamai nooit meer’

Inmiddels is het zo’n vijftien jaar geleden dat Jim Bakkum en Jamai Loman naast elkaar stonden in de finale van de eerste ‘Idols’-reeks. Destijds ging Jamai met de winst naar huis, maar óók Jim ging een glansrijke carrière tegemoet. Hoewel ze samen in die rollercoaster terecht kwamen, hebben de twee geen contact meer met elkaar.

‘Het is gewoon verwaterd’, vertelt Jim in een interview met Panorama. De 31-jarige zanger en acteur benadrukt dat het niet om een ruzie gaat.

Alleen doen

Vlak na de finale van ‘Idols’ hebben de talenten er wél bewust voor gekozen om niet te vaak samen ergens te verschijnen. ‘Wij hebben er wel voor opgepast dat mensen iets kregen van: daar heb je hen weer’, aldus Jim. ‘Als ze je dan voor DWDD vragen omdat je bijvoorbeeld een nieuw album hebt, is het ook wel leuk om dat alleen te doen. En niet altijd in combinatie met. Dan is de invalshoek weer Idols en gaat het niet om ons. Ik heb zelf ook weleens gedacht: dat doe ik niet samen. Maar ik spreek Jamai nu nooit meer, dus ik weet niet wat ik zou doen.’

Bron: NU.nl | Beeld: Hollandse Hoogte