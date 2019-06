Oh my, Jim Bakkum verkleed als vrouw is… een klein beetje eng

Voor de opnames van de tweede film van de strippers-hit Onze Jongens is Jim Bakkum momenteel in Miami. Op Instagram deelt hij een eh… ‘interessant’ kiekje van achter de schermen.

Heeft iemand Jim gezien?

Wie een foto van een knappe, blote, gespierde hunk verwacht, heeft pech. Jim is namelijk volledig omgetoverd tot vrouw. En da’s best een beetje een vreemd gezicht.

Stay tuned!

“Lekker ding he?!”, grapt Jim bij de hilarische foto. “In Onze Jongens in Miami, maken de jongens allerlei avonturen mee, waaronder dit.” Ook vertelt hij dat je morgen in een korte vlog de making of van deze ‘bijzondere’ draaidag kunt zien. Maar voor nu moeten we nog even met de foto’s doen.

Bron: Libelle | Beeld: ANP