Jim Bakkum deelt prachtige foto van zijn hoogzwangere vrouw Bettina

Het is vandaag niet alleen een prachtige dag met volop zon, ook is het een bijzondere dag voor Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda. Bettina is namelijk jarig en mag vandaag veertig kaarsjes uitblazen. Jim viert de verjaardag van zijn vrouw met een bijzondere foto op zijn Instagram, waarop we de hoogzwangere Bettina zien met haar prachtige babybuik.

Zo plaatste Jim zondagochtend een fantastische foto van Bettina op Instagram. “Vandaag wordt de liefde van mijn leven veertig jaar. En daarvan ben ik al twaalf jaar haar wederhelft”, schrijft hij bij de intieme foto. “Man, wat hebben wij al een heel leven achter de rug. Dat zij 40 mag worden met ons derde kindje in haar buik is écht het allergrootste cadeau dat we ons konden wensen.”

Nieuw talent?

Daarnaast schrijft de trotse Jim in zijn Instagrampost: “Zo trots dat ik haar zo heb mogen vastleggen. Op haar aller-, allermooist.” De acteur en zanger houdt zich de afgelopen tijd bezig met fotografie. Ook maakte hij dus deze fantastische foto van zijn zwangere vrouw. Bekijk de foto snel hieronder:

Jim en Bettina

Jim en Bettina zijn al twaalf jaar samen en hebben een gelukkig gezinnetje met zoon Lux (6) en dochter Posy (3). In september vorig jaar maakten Jim en Bettina bekend dat ze hun derde kindje verwachten. Het is niet bekend wanneer Bettina is uitgerekend.

