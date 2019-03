Jim Bakkum openhartig over moeilijkste start voor dochtertje Molly

Jim Bakkum en Bettina Holwerda zijn sinds een paar weken de trotse ouders van Molly, die haar kersverse leventje helaas niet al te makkelijk begon. Het meisje moest kort na de geboorte worden opgenomen in het ziekenhuis wegens een infectie. Nu het beter gaat met zijn dochter, doet de zanger een boekje open over de zware periode.

“Het begon met een infectie en daarna had Molly ademhalingsproblemen”, vertelt Jim aan RTL Boulevard. “Het was gelijk duidelijk dat het niet heel goed met haar ging. En dan zie je dat kleine hummeltje liggen en dat is wel echt verschrikkelijk.” Hun blijdschap moest dan ook al gauw plaatsmaken voor angst en zorgen. “Op een gegeven moment waren we echt wel klaar met wat iedereen te zeggen had in het ziekenhuis, en waren we er echt aan toe om naar huis te gaan en in ons eigen coconnetje te kruipen.”

Genot

“Dat de wallen op je knieën hangen, dat is een feit na zo’n periode”, vervolgt de zanger. Maar gelukkig kan hij ook vertellen dat het weer beter gaat met de kleine Molly. “Ze eet goed, ze slaapt goed en alles gaat lekker. Ik vind het een genot om 2 dochters en een zoon te hebben.”

Lees ook

Zien: pasgeboren dochtertje Jim Bakkum heeft nu al een flinke haardos

Ook benadrukt Jim hoe goed Bettina het doet. “Net zoals alle andere keren. Ik kan na zo’n periode niet anders dan heel trots op haar zijn!”

Grease

Jim en Bettina leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en stapten in 2011 in het huwelijksbootje. Niet alleen zijn ze de trotse ouders van Molly, maar hebben de twee ook een zoontje genaamd Lux (6) en dochtertje Posy (3).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP