Zien: Jim Bakkum ondergaat makeover (en we vinden ‘m nu nóg knapper!)

Omdat de foto’s maandag op Instagram verschenen, dachten fans van Jim Bakkum eerst dat het om een 1 aprilgrap ging. Maar het is toch écht zo: de zanger heeft zijn bruine haar verruild voor een platinablonde coupe.

Jim bracht maandag een bezoekje aan een kapper in Amsterdam, waar hij zijn lokken liet blonderen. Van het resultaat deelde hij een kiekje op Instagram. “1 april”, aldus de zanger. En juist die woorden zorgden voor de nodige verwarring, want had-ie zijn haar nu wel of niet blond geverfd?

Lees ook

Jim Bakkum openhartig over moeilijkste start voor dochtertje Molly

In zijn Stories zorgt hij voor duidelijkheid. “Voor alle mensen die schrokken. Het is natuurlijk 1 april…”, zegt hij. “Die hebben pech.”

Gemengde reacties

De nieuwe look van Jim krijgt gemengde reacties. “Superleuk, staat je goed!”, reageert een fan. Jan Kooijman krijgt zelfs zin om zijn haar opnieuw te blonderen: “Als ik dit zie wil ik ook weer.” Een aantal fans zijn minder enthousiast over de look, maar daar trekt de zanger zich – heel terecht, #hijheeftflair – niets van aan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram