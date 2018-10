Jim Bakkum: ‘Je kan pas liefde geven als je jezelf accepteert’

11 oktober is het zover, de première van de nieuwe romcom ‘Zwaar Verliefd!’ Deze film draait om de succesvolle dierenarts (Barbara Sloesen) die wat onzeker is over haar lichaam en zichzelf te dik vindt. Ze besluit daarom om hieraan te gaan werken met haar zusje Tamara (Abbey Hoes). Terwijl zij hier flink mee bezig zijn, loopt Isa, Ruben (Jim Bakkum) tegen het lijf wat haar extra motiveert. En Flair mocht Jim en Barbara hierover spreken.

Hoe was het weer om met elkaar in een film te spelen?

‘Vreselijk!’, zegt Barbara grappend. ‘Nee, hoor. Ik vond het onwijs leuk om weer met Jim te mogen spelen.’ Jim vraagt ondertussen aan wat opheldering over wat hij in een vorig interview heeft gehoord. ‘Klopt het echt dat jij vroeger van mij een poster boven je bed had hangen?’, vraagt hij. ‘Haha, ja dat klopt! Toen jij in Idols zat was jij vijftien en ik denk ik veertien. Ik ging toen op schoolkamp en toen hadden twee groepen. Team Jamai en team Jim, en ik was natuurlijk team Jim’.

Hebben jullie je nog op een bepaalde manier voorbereid op deze film?

Barbara: ‘Ik mocht absoluut niet naar de sportschool, maar dat vond ik ook helemaal niet erg. En verder niet echt bijzondere dingen. Ik ben bijvoorbeeld wel op bezoek geweest bij een dierenkliniek.’

Hoe was dat, om nu met dieren te spelen?

Jim: ‘Onwijs leuk. De hond was heel goed getraind en het baasje was ook erg lief. We hebben zelfs een aparte dag gehad om de hond te ontmoeten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er een klik is, anders gaat ze niet luisteren.’

Barbara: ‘Ik sluit mij daar helemaal bij aan. Alhoewel, er is een scène dat Isa en Stijn (Kay Greidanus) bij alpaca’s op bezoek zijn die wij moeten onderzoeken. Maar die beesten luisterden totaal niet. Elke keer ging die alpaca of liggen en verdwenen we langzaam uit beeld of hij ging bokken en rende Kay met dat hele beest door de bak heen. Dat was erg lastig.’

Herkennen jullie jezelf in je personage?

Barbara: ‘Je gooit sowieso je eigen sausje eroverheen. Maar in de onhandigheid en de klunzigheid kon ik mij erg goed vinden. Dat heb ik dan ook goed gebruikt waardoor het eigenlijk alleen maar erger wordt. Het was ook fijn dat de regisseur ons af en toe nog even door liet spelen. Daardoor hebben we ook zelf leuke dingen kunnen toevoegen en het is heel leuk om te zien dat dat de film ook echt heeft gehaald.’

Wat zouden jullie graag meebrengen als boodschap tijdens het kijken van de film?

Barbara: ‘Als jij lekker in je vel zit, dan zal je dat uitstralen. Wees wie je bent en accepteer wie je bent. En ga voor alles dat je wil bereiken in het leven. Laat je niet terughouden door onzekerheid. Dan durf je het ook te ontvangen en geloof je de ander ook.’

Jim: ‘Je kan pas liefde geven als je jezelf accepteert. Isa heeft dat in het begin helemaal niet en die maakt zichzelf helemaal gek. En daardoor komt zij ook heel veel in moeilijkheden met Ruben, ze verzint situaties in haar hoofd die er niet zijn. In de eindscène zie je dat ze dat echt heeft gevonden.’

Barbara: ‘Ja, hij vindt mij echt leuk om wie ik ben.’

Trailer

Bekijk hieronder de trailer van ‘Zwaar Verliefd!’. Met wie ga jij erheen?

