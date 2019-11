Jim Bakkum (32) en zijn vrouw Bettina Holwerda (40) zouden na dertien jaar weer samen op de bühne – of in dit geval, het ijs – staan in de voorstelling ‘Sint on Ice’, maar hebben uiteindelijk toch besloten dat de blondine thuis blijft voor hun pasgeboren dochter. Een lastig besluit, maar voor de bekende ouders een logische stap, zo vertelt de zanger en acteur in een openhartig bericht op Instagram.

Bij een foto met een van zijn drie kinderen, doet Jim een boekje open. “Die kleine armpjes om me heen… soms wil je dat zo’n moment voor eeuwig duurt”, begint hij. De trotse vader schrijft ontzettend veel mooie reacties te hebben gekregen nadat bekend werd dat Bettina haar werkzaamheden voor Sint on Ice niet kan uitvoeren wegens extra aandacht voor de baby. “Zowel privé als openbaar. Reacties die we eigenlijk in die zin niet zo verwacht hadden. Zelfs mensen die tranen in hun ogen kregen van het bericht…”

‘Niets gaat vanzelf’

Voor Jim en Bettina voelt het besluit meer dan logisch en is het vanzelfsprekend dat hun kinderen op de eerste plek staan. “En als door omstandigheden bepaalde dingen niet door kunnen gaan, dat is dat heel erg balen, maar dat is wel een risico van werken en het hebben van een baby”, aldus de papa van Lux, Posy en Molly. Daarbij wil hij meteen iets uit de wereld helpen. “Uit de reacties kwam heel erg naar voren dat mensen het idee hebben dat het altijd maar vanzelf en makkelijk gaat bij mensen uit de entertainment en dat het daarom dus zo fijn was om te lezen, dat ‘ook wij’ zo’n keuze maakten. Lieve mensen, ik wil jullie voor eens en voor altijd duidelijk maken… niets gaat vanzelf. Bij NIEMAND niet. Niet bij Koning Willem-Alexander. Niet bij Sylvie. Niet bij jou en niet bij ons. Laat je niet misleiden door een Instagramfeed.”

Realiteit

Het laatste wat de ster wil, is dat mensen denken dat hij en zijn gezin een perfect leven leiden. “Natuurlijk hebben we een geweldig leven en natuurlijk wil ik ook veel mooie momenten delen”, legt hij uit. “Maar onthoud dat er een heel ‘echt leven’, zoals ieder ander, schuilt achter de feeds op Insta. Achter deze foto schuilt bijvoorbeeld dat ik twee keer ben ondergespuugd vandaag.” Jim grapt: “Had je niet gedacht he?!”

Geen perfect leven

“Iedereen leidt zijn leven op een manier waarvan zij denken dat dat de beste manier is”, gaat Bakkum verder. “En bij elk leven komen struggles. Bij ons en bij iedereen. En dat is niet erg, maar onthoud altijd dat je niet de enige bent en dat er dus niemand is met een perfect leven en voel je vooral niet klote als je je eigen leven vergelijkt met ‘perfecte feeds’.”

Geen preek

Jim sluit af met de woorden dat zijn bericht niet bedoeld is als een preek of iets dergelijks. “Gewoon iets wat ik graag wilde zeggen. Niet dat ik denk dat jullie dit zelf niet snappen. Maar vaak laten we ons toch verleiden tot het vergelijken van levens…” Hij benadrukt: “HOEFT DUS NIET.”

Gezin

Jim en zijn vrouw Bettina Holwerda leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn sinds 2011 getrouwd. Samen heeft het stel drie kinderen: zoon Lux (6), en dochtertjes Posy (4) en de in maart geboren Molly.

