Kids Jim Bakkum met z’n drietjes in de bakfiets: ‘Het mooiste wat er is!’

Jim Bakkum (32) en zijn vrouw Bettina Holwerda (40) zijn de ouders van drie prachtige kids: Lux, Posy en Molly. De drie zijn ontzettend gek op elkaar, zo blijkt maar weer uit een tweetal nieuwe foto’s. Ze zitten knus met elkaar in de bakfiets dat doet niet alleen het hart van de trotse vader smelten, maar ook dat van zijn fans.

“Zó. Drie kinderen in een bakfiets gepropt. Ze zaten op en over elkaar, maar dat mocht de pret niet drukken”, begint Jim bij een kiekje van zijn zoon en dochters. “Jongens, noem me sentimenteel of een zachtgekookt ei, maar dit is toch niet normaal, zo’n wagen vol..!”

Liefde

Volgers van de zanger en acteur vinden hem helemaal niet sentimenteel, maar vinden de momentopname juist heerlijk om te zien. “Het MOOISTE wat er is!”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Een bakfiets vol liefde! Meer kun je je toch niet wensen!?”

De tekst gaat verder onder de foto.

Knuffelen

Een dag eerder deelde Jim ook al een bakfietsfoto, waarop te zien was hoe Lux en Molly gezellig tegen elkaar aan kruipen. “Twee knuffelende beertjes in de bakfiets vanochtend”, schreef hij bij de vertederende foto. Volgers noemden het kiekje “te schattig” en lieten weten “echt hun vader te zien in de oudste”.

Gezin

Jim en zijn vrouw Bettina Holwerda leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn sinds 2011 getrouwd. Samen heeft het stel drie kinderen: zoon Lux (6), en dochtertjes Posy (4) en Molly (7 maanden).

