Babynieuws! Jim Bakkum en Bettina Holwerda verwachten derde kindje

Jim Bakkum en Bettina Holwerda beginnen de maandag met een heel bijzondere mededeling: de twee verwachten hun derde kindje!

Jim heeft het blijde nieuws zojuist bekend gemaakt via sociale media. ‘We kunnen het nauwelijks geloven, maar binnenkort mogen we voor de derde keer dit wonder ervaren,’ schrijft de acteur bij een foto van zijn twee kinderen die de buik van hun moeder kussen. ‘Zo trots op ons gezin en mijn vrouw, die zich zo kranig door een ellendig zieke, hete (!!) zomer heeft heen geslagen.’

Broer en zus

Jim en Bettina zijn al ouders van twee kinderen, zoon Lux en dochter Posy. ‘Die krijgen er een broertje of zusje bij,’ aldus de trotse vader. Het is nog niet bekend wanneer het kindje wordt verwacht.

Beeld: ANP, Instagram