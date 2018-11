Jim Bakkum noemt komst derde kindje ‘niet vanzelfsprekend’

Voor de buitenwereld kwam het als een complete verrassing dat Jim Bakkum en zijn Bettina een derde kindje krijgen. Het stel had echter een goede reden om iedereen te laten geloven dat hun gezin met Lux en Posy compleet was…

Eind februari hopen Jim Bakkum (31) en Bettina Holwerda (39) hun derde kindje in de armen te houden. Een jaar geleden zei het stel echter nog dat hun gezin met zoon Lux (5) en dochter Posy (3) compleet was… ‘Dat deden we bewust,’ zegt Jim tegen Story.

Wonder

De zanger verklapt dat zowel Bettina als hij diep in hun hart een derde kind wilden. ‘Een gezin met drie kinderen is toch altijd wel een droom van mij geweest. En ook Bettina durfde het aan’, vertelt hij. ‘Maar we beseften beiden dat ze ook een leeftijd had waarop zwanger worden niet meer vanzelfsprekend is.’ Bettina vult aan: ‘Met Lux en Posy had ik het geluk snel in verwachting te raken. Dat hebben we altijd als een wonder ervaren, ook omdat we in onze omgeving zagen dat het ook anders kon gaan. Toen Jim en ik vorig jaar de knoop doorhakten om voor nog een kindje te gaan, was ik 38. Als je realistisch bent, weet je dat de kans op een zwangerschap kleiner is. Dan ga je ook niet roepen dat je op een derde hoopt, want dan blijft iedereen vragen of het al zover is.’

Bron: Story.nl | Beeld: ANP