Jim Bakkum deelt nú al ‘naam’ van derde kindje en da’s een héle bijzondere

Hoewel de meeste mensen de naam van hun kindje pas ná de geboorte bekendmaken, kiest Jim Bakkum voor een andere aanpak. De zanger laat op Instagram weten dat hij al een ‘leuke’ naam voor zijn derde spruit heeft gevonden.

Supertrots

De gekozen naam zagen wij alleen – op z’n zachtst gezegd – níet aankomen. “Omdat ik mijn volgers zo lief vind, deel ik hierbij alvast de naam van ons derde kindje”, zo vertelt hij in een Instagram Stories. “Tegen niemand zeggen, hè? We zijn er supertrots op”, grapt de zanger, waarna ‘de naam’ – een suggestie die blijkbaar voorbijkwam tijdens het zoeken naar een babynaam – verschijnt in zijn Stories.

Baby in 2019

Jim en Bettina maakten eind september bekend hun derde kindje samen te verwachten. Wanneer ze precies is uitgerekend is niet bekend, maar dat zal sowieso in het nieuwe jaar zijn.

