Jim Bakkum deelt een ‘throwbackje’ met Glennis Grace

Op de foto omhelzen ‘baby Jim’ en ‘baby Glennis’ elkaar. “Deze foto is 16 jaar geleden gemaakt in Aruba. Ik was 15 en net gestart met mijn carrière, Glen was 25 en werkte keihard voor een doorbraak”, schrijft de zanger bij de foto.

Droomwereld

“Deze foto brengt zoveel herinneringen terug… Hoe nieuw alles was voor mij”, aldus Jim. Hij voelde zich maar vaak ongemakkelijk in het nieuwe wereldje, maar tegelijkertijd was het zijn ‘droomwereld’, laat hij weten. “Glen en ik stonden destijds altijd aan haar keukentafel Whitney Houston te blèren en ik wist toen al dat zij ooit een échte break zou krijgen.”

Acht jaar later zong Glennis op zijn bruiloft. “Ze was bloednerveus, omdat het een liedje was dat ik haar had gevraagd te zingen. Maar het was zoals altijd adembenemend mooi.”

Mooie tijd

Glennis kan de foto erg waarderen en bedankt Jim dan ook voor de mooie herinneringen. “Wat lief en mooi dit!”, schrijft ze. “Mooie tijd was dat en je bent nog steeds in mijn leven. Weliswaar van een afstand, maar ben zo trots op jou en je mooie gezin.”

Bron: Story | Beeld: IMDb