Oelala: Jim Bakkum ondergaat transformatie en showt afgetrainde lichaam

Jim Bakkum heeft flink wat uren in de sportschool doorgebracht voor het tweede deel van de film ‘Onze jongens’. De 31-jarige acteur deelt nu een foto van het resultaat op Instagram.

“Bij mijn personage Jorrit in Onze jongens draait alles om het showen van zijn lichaam. Te gek om te spelen, maar ikzelf ben verre van het showen. Deze voor/na foto deel ik dan ook niet om te pronken met mijn lichaam, maar om te laten zien wat een tijd lang consistentie in training en voeding kunnen doen. Om eventueel anderen te inspireren”, schrijft Jim bij een foto van zichzelf voordat hij begon met trainen en erna.

Beter

Bakkum voelt zich goed. “Wat training en voeding doen voor je hele ‘zijn’ is bizar. Mijn ogen staan helderder, mijn humeur is beter, mijn huid is beter, mijn lichaam is strakker, voel me energieker. En ook zit mijn haar beter, maar weet niet of dat perse met het trainen te maken heeft.”

Cheatday

Toch sjoemelt Jim ook weleens door een ongezonde hap naar binnen te werken. “Natuurlijk heb ik niet altijd zin en cheat ik echt weleens qua eten, maar het resultaat in hoe ik me voel is zo’n ongelofelijke drijfveer gebleken.”

Bron & beeld: ANP, Instagram