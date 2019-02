Schattig! Jeugdvriendin Meghan Markle deelt kiekje uit de oude doos

Sinds Meghan Markle samen is met prins Harry kan niemand meer om haar heen. En voordat ze bekendstond als de vrouw van, was ze natuurlijk al te zien in de hitserie ‘Suits’. Maar hoe zag de hertogin er eigenlijk in haar jongere jaren uit?

Dankzij Katharine McPhee, een jeugdvriendin, van Meghan weten we het. Zij is het archief ingedoken en heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst.

Musicalsterren

‘Meghan en ik speelden vroeger samen in musicals’, schrijft ze bij het kiekje uit de oude doos. Dat verklaart waarschijnlijk meteen de grote hoeveelheid make-up die de dames dragen. Geinig om te zien, toch?

