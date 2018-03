Ken je ‘m nog? Jesse McCartney is terug met een heerlijk nieuw zwijmelnummer

Nadat onze liefde voor Backstreet Boy Nick Carter enigszins bekoeld was, was daar in 2004 een nieuwe blonde knapperd: zanger en acteur Jesse McCartney. Geef maar toe: ook jíj zwijmelde weg bij het horen van zijn hit Beautiful Soul en genoot van hem als knappe surfboy Bradin in de serie Summerland. Kleine reality check: da’s dus al bijna vijftien jaar geleden. Maar déze lente is Jesse terug van weggeweest.

Lees ook

OMG: déze knappe acteur keert na 23 jaar terug in GTST

Nét als toen

Deze week is er sinds járen afwezigheid weer nieuwe muziek verschenen van Jesse: het nummer Better With You, dat – yehesss! – een vergelijkbaar zwijmelgehalte heeft als die andere heerlijke hit uit de vroege zero’s.

Lentekriebels

De Amerikaan is inmiddels geen jochie meer, maar een volwassen kerel van dertig die er – eerlijk is eerlijk – nog steeds mag zijn. We kunnen hier dus rustig spreken van een gevalletje ‘dubbel genieten’. Of zelfs driedubbel, als we ook even zijn Beautiful Soul van stal halen. Ondanks het druilerige weer krijgen wij stiekem vlinders en voorjaarsverlangens van Jesse en zijn nieuwe (en oude) muziek. Kom maar door met die lente!

Better With You, met old school romantische videoclip:

En ook deze ‘gouwe ouwe’ gaat gewoon weer even op repeat op de redactie:

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Hollandse Hoogte