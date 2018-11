Jesse Klaver en echtgenote krijgen derde kindje

Jesse Klaver wordt binnenkort weer vader. De GroenLinks-fractieleider meldt donderdag op Instagram dat er een derde kindje op komst is.

Lees ook: Babynieuws! Joëlle Witschge in verwachting van eerste kindje

‘Er komt een kleine Klaver bij’, schrijft de politicus. ‘#LilKlaaf #Driemusketiers’



Bij de tekst heeft hij een foto geplaatst van zijn twee zoontjes die een romper met eikeltjes inkleuren. Dit lijkt een knipoog te zijn naar een foto op Instagram waarin Klaver op de bank in een pyjama met eikeltjes naar House of Cards zat te kijken. De foto, die was geplaatst door zijn echtgenote, leidde tot veel reacties. Klaver (32) en zijn vrouw Jolien zijn sinds 2013 getrouwd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP