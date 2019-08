Jersey Shore meiden willen vervroegde vrijlating van Mike Sorrentino

Realityster Mike ‘The Situation’ Sorrentino bevindt zich in een nogal opvallend de situatie. De realityster heeft nog een paar weken in de gevangenis te gaan. Zijn vrouwelijke Jersey Shore-collega’s vinden echter dat hij wel genoeg tijd in de bak heeft doorgebracht en dus reisde zij geïnspireerd door Kim Kardashian, gewapend met spandoeken, naar Washington in de hoop op vervroegde vrijlating.

Op foto’s en filmpjes die TMZ deelde, is te zien hoe JWoww, Snooki, Angelina en Deena richting het Witte Huis lopen om te gaan demonstreren. De realitysterren dragen een t-shirt met de tekst ‘Free Sitch’ en hebben Amerikaanse vlaggen en spandoeken bij zich. De kans dat de actie van de MTV-sterren ook daadwerkelijk effect gaat hebben, lijkt erg klein. Ze stonden namelijk bij het ministerie van Financiën te demonstreren.

Acht maanden

Mike zit een gevangenisstraf van acht maanden uit wegens belastingontduiking. Hij mag op 12 september de cel verlaten.

