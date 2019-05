Jeroen van Koningsbrugge brengt samen met zijn vrouw kinderboek uit

Jeroen van Koningsbrugge heeft zijn sporen als acteur, zanger, cabaretier en presentator verdiend. Maar zoals dat gaat met artiesten slash kunstenaars was het tijd voor een nieuwe nieuwe stap in zijn carrière. Iets totaal anders. Samen met zijn vrouw Marie-Claire Witlox heeft hij een kinderboek geschreven, genaamd: Elvis & Jones.

Broer en zus op avontuur

Elvis & Jones gaat over een broer en zus (fictieve personages die losjes zijn gebaseerd op de twee kinderen van Van Koningsbrugge en Witlox, cute!) die in hun huis in het centrum van Amsterdam een roestig oud doosje vinden. Daarin zit een brief uit 1955 met een speurtocht. Elvis en Jones beginnen aan een spannende zoektocht die uiteindelijk leidt naar oude misdaad.

‘Bij het voorlezen en het zelf leren lezen raakten we geïnspireerd om zelf een kinderboek te gaan schrijven. We zijn met veel plezier gaan schrijven aan dit verhaal omdat het zo dicht bij de belevingswereld van onze kinderen ligt: een broer en een zusje opgroeiend in hartje Amsterdam. Een spannend, fictief verhaal gebaseerd op hun eigen karakters’, aldus het duo.

De serie is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar om zelf te lezen, maar ook erg geschikt om voor te lezen. De eerste exemplaren van Elvis & Jones liggen vanaf 12 juni in de winkels. Rennen!

