Jeroen Pauw stopt accuut met talkshow en zó kort is-ie nog te zien

Jeroen Pauw (59) heeft zojuist groots nieuws bekendgemaakt: de presentator gaat na vijf jaar stoppen met zijn talkshow. Ook verklapt hij tot wanneer de show nog te zien is op de buis, en de laatste uitzending blijkt al heel dichtbij te zijn.

De talkshow Pauw zal nog maar twee weken te zien, zo laat Jeroen weten op Instagram. “Ik ga in 2020 andere dingen doen, zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio”, begint de presentator. “Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’. Daar heb ik heel veel zin in, maar ik verheug me ook op de laatste twee weken Pauw, een programma dat ik met zoveel liefde en plezier maak samen met een heerlijke ambitieuze redactie, in een vrolijke sfeer, mede dankzij al die goede gasten die elke dag weer de moeite nemen om aan te schuiven.”

Bedankt

Daarbij bedankt Jeroen alle kijkers. “Dit alles zou niet bestaan als er niet naar gekeken werd. Dus dank allen die keken en kijken en hopelijk blijven jullie dat nog even doen.”

Geen overstap

Jeroen Pauw heeft na lang wikken en wegen besloten te stoppen met zijn talkshow op de late avond. Hij wil zich concentreren op andere programma’s, maar blijft wel bij de publieke omroep. Welke programma’s er voor hem op de planning staan is nog niet bekend. Wel zal hij volgens AD een van de wisselende presentatoren in de nieuwe talkshow op NPO1 zijn.

Jinek

Afwisselend met Eva Jinek (41) was Jeroen te zien op de late avond op NPO1. Zij maakte eerder dit jaar de overstap naar RTL. Toen werd al bekend dat er een opvolger gezocht werd voor de presentatrice, maar nu zal de talkshow dus het gehele jaar door (een) nieuwe gezicht(en) gepresenteerd worden. Eerder werd bekendgemaakt dat de late avond-talkshow in het nieuwe jaar om 22.30 uur begint in plaats van 23.00 uur.

Pauw & Witteman

In 2001 maakte Jeroen Pauw de overstap van RTL naar de publieke omroep. Een jaar later was hij te zien in NOVA en vanaf september 2006 was hij samen met Paul Witteman te zien in de dagelijkse talkshow Pauw & Witteman. In 2014 presenteerde hij de eerste aflevering van Pauw, dat sinds 2015 afwisselend te zien was naast Jinek.

