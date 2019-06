Jeroen Pauw over interview met Yvon Jaspers: ‘Ik hoopte dat ze zelf zou ingrijpen’

Weet je nog, dat beschamende interview met Yvon Jaspers in ‘Pauw’ enkele weken geleden? Het halve land viel over Yvon heen, die eindeloos ‘jammerde’ over hoe eenzaam en ellendig ze zich voelde tijdens de beruchte ForFarmers-rel, terwijl de vader en oom van de vermoorde Anne Faber in diezelfde uitzending hun verschrikkelijke verhaal en verdriet deelden. In de nieuwe talkshow Café Hendriks & Genee reageerde presentator Jeroen Pauw gisteravond voor het eerst op de ophef.

Ongemakkelijk 2.0

Talkshowveteraan Jeroen Pauw vertelde gisteren in de allereerste uitzending van de nieuwe show van Wilfred Genee en Hélène Hendriks op Veronica over zijn vak. Het ongemakkelijk moment van een aantal weken geleden kwam ook aan bod. Het hele interview, waarin Yvon zelfs het woord ‘oorlogsgebied’ in de mond nam, viel vanwege het tragische verhaal van de familie Faber (wat daarna aan bod kwam) volledig verkeerd. “Ik vond dat een ingewikkelde kwestie”, legt Pauw uit.

Niet handig

“Yvon had een verhaal dat ik best graag wilde horen. Ze wilde op een dag komen die voor ons prettig was, namelijk op de maandag van de seizoensopening. Later kwam daar nog de vader van Anne Faber bij. Naar aanleiding van het boek geschreven door de oom van Anne Faber.” Het leed van Yvon viel nogal in het niet en dat zorgde voor een ongemakkelijke sfeer. “Dan weet je natuurlijk dat iedereen voelt dat aan tafel iets is dat onmetelijk veel erger is dan dat”, zo geeft Pauw nu toe.

‘Ingrijpen had het erger gemaakt’

Toch zei Jeroen zelf er helemaal niets over tegen Yvon. Waarom niet? “Ik dacht als ik nu zeg: Yvon, je weet toch wel dat die mensen die tegenover je zitten nog iets veel ergers hebben meegemaakt, waarbij wat jij hebt meegemaakt eigenlijk in het niet valt. Dan is het nog erger. Ik hoopte dat er een moment zou komen dat Yvon zou zeggen: ‘Waar heb ik het eigenlijk over als ik naar deze mensen kijk?'”

Bron: Superguide | Beeld: ANP