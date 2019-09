Jeroen Pauw heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe talkshow van Eva Jinek op RTL4 een succes gaat worden. “Dit past wel bij het avontuurlijke karakter van Eva”, zegt Jeroen Pauw in het AD. Hij neemt vanaf maandagavond haar plaats op NPO 1 weer in.

‘Ik ga het missen’

Jeroen vindt het spijtig dat Eva de publieke omroep verlaat. “Niet alleen vanwege de geschiedenis die we hebben, maar ook omdat wij samen met toch best veel succes Pauw & Jinek hebben gepresenteerd. Dus dat ga ik zeker missen, ja.”

‘Bij RTL kan het mislukken’

Vrijdagavond presenteert Jinek haar laatste uitzending voor KRO-NCRV. Vanaf januari presenteert ze afwisselend met Beau van Erven Dorens de latenighttalkshow op RTL 4. Daarmee neemt ze een risico, erkent ook Pauw. “Het is een beetje hetzelfde als met rente op een spaarrekening. Als je meer rente krijgt, is er meer risico. Dat is met een salaris ook. Een hoger salaris is een groter risico. En dat risico is er natuurlijk wel bij RTL, dat het misschien niet gaat lukken. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat het wél gaat lukken.”

Opvolger

Wie Eva Jinek bij de NPO gaat opvolgen, is nu de vraag. Pauw zou mogelijk meer uitzendingen voor zijn rekening kunnen nemen. “Daar kan ik nog niks over zeggen, want het zijn kwesties die nog moeten worden besproken.”

Bron: ANP | Beeld: ANP