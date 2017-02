Jennifer Lopez is niet op zoek naar een jongere man

Jennifer Lopez was te gast in de Ellen Show en sprak met presentatrice Ellen DeGeneres openhartig over haar liefdesleven.

Volgens J.Lo is haar relatie met Drake in elk geval nooit meer dan gewoon ‘hanging out‘ geweest. Ze zijn gewoon bevriend en hebben samen een nummer geschreven. Uhu.

Hoewel de 47-jarige Jenny een vijf jaar lang een relatie heeft gehad met de 18 jaar jongere Beau ‘Caspar’ Smart wil ze nu voor eens en altijd benadrukken dat ze niet enkel geïnteresseerd is in jongere mannen. Ze zegt: ‘Beau was de eerste man die ik gedate heb die jonger was dan ik en ik kreeg direct een label opgeplakt.’ Ook zegt ze: ‘Ik ontmoet gewoon mensen. En als ik met ze uitga dan ga ik met ze uit. En als ik ze leuk vindt dan vind ik ze leuk en zo niet dan niet. Het gaat om de persoon.’

Leeftijd is dus duidelijk niet belangrijk voor deze superster. Het gaat om het innerlijk en als dat innerlijk toevallig ook nog eens leuk verpakt is, is dat gewoon mooi meegenomen.

Bekijk de clip uit de Ellen Show hieronder:

