Jennifer Lopez en Drake uit elkaar

Hoewel Jennifer Lopez en Drake hun relatie nooit officieel bevestigd hebben slingerden de twee wel regelmatig kiekjes de wereld in waar ze knuffelend en zoenend op stonden. Er lijkt nu echter alweer een einde gekomen te zijn aan hun relatie die in totaal zo’n twee maanden geduurd heeft.

J.Lo deelde namelijk een quote op Instagram met de cryptische tekst: ‘Timing is everything. If it is meant to happen, it will, and for the right reasons.’

De quote lijkt te suggereren dat de timing niet goed was voor ‘DraLo’ en dat de twee uit elkaar zijn? Of slaat de tekst eigenlijk ergens anders op?

A photo posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 4, 2017 at 1:34pm PST

Sinds de eerste foto’s van Drake en Jennifer Lopez opdoken wordt er ook al gesuggereerd dat hun relatie niets meer dan een publiciteitsstunt is. Ze zouden hun relatie gebruiken om hun muziek te promoten. Kortom: ‘DraLo’ roept veel vragen op. We zullen hun Instagrampagina’s in de gaten blijven houden!

Bron: grazia.nl