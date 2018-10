Zien: Jennifer Hoffman verschijnt voor het eerst op de rode loper met nieuwe liefde

Zo’n twee maanden geleden maakte Jennifer Hoffman het heuglijke nieuws bekend opnieuw het liefdesgeluk te hebben gevonden. Een enkele keer zagen we hem voorbijkomen op het Instagramaccount van de ‘De Luizenmoeder’-actrice, maar nu heeft ze haar geliefde voor het eerst mee de rode loper op genomen.

Lees ook: Dít is de Canadese nieuwe liefde van Luizenmoeder-actrice Jennifer Hoffman

Hoewel Jennifer Hoffman niet in de prijzen viel bij het Televizier-Ring Gala, straalde de actrice van oor tot oor. Op de bijzondere avond was haar nieuwe liefde, de Frans-Canadese kok Dorian Cole, er namelijk ook. Speciaal om zijn vriendin te steunen.

De Luizenmoeder

Jennifer is helaas niet met de winst naar huis gegaan, maar haar collega Ilse Warringa (juf Ank) is wel bekroond met met de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice; een week eerder ging de actrice met een Gouden Kalf aan de haal. ‘Ongelooflijk’, reageert ze na afloop. ‘Bedankt dat jullie zo massaal hebben gekeken en op mij hebben gestemd. Ik had het Jennifer en Lies ook gegund.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP