Jennifer Hoffman deelt fantastisch nieuws voor fans van ‘De Luizenmoeder’

Smulde jij ook iedere zondag weer van de avonturen die zich afspeelden op basisschool De Klimop? Dan hebben we goed nieuws voor je, want binnenkort kun je weer genieten van een gloednieuwe reeks van ‘De Luizenmoeder’.

Hoe we dat weten? Jennifer Hoffman, die voor de serie in de huid van moeder Hannah kruipt, heeft op Instagram een kiekje gedeeld van een deel van de cast. Daarbij schrijft ze: ‘Luizenmoeder 2 staat er alweer op!!’ Nu is het de schone taak aan de editors om er weer een hilarisch geheel van te maken.

Datum

Hoewel we nu al niet meer kunnen wachten, is helaas nog niet bekend wanneer het tweede seizoen van de hitserie van start gaat. Maar naar verluidt zouden we ergens begin 2019 weer kunnen lachen om juf Ank, directeur Anton en alle andere personages.

Record na record

Al gauw bleek ‘De Luizenmoeder’ een enorm succes te zijn. Zo leverde de eerste aflevering op televisie misschien net geen miljoen kijkers op, maar bereikte de serie bij de vierde aflevering een hoogtepunt met bijna 3,5 miljoen kijkers. Daarna bleef het aantal kijkers schommelen rond de drie miljoen. Ook online heeft de uit negen afleveringen bestaande serie records gebroken.

