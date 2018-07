Jennifer Ewbank (30) en haar man Robin de Munk verwachten een tweede kindje. De zangeres vertelt op Instagram: “Wij krijgen een tweede en dat vinden wij een mega feest!”.

Lees ook

Noortje Herlaar en Barry Atsma in verwachting

Wondertje

Jennifer en Robin kregen in mei 2014 al een dochter, Emily. Jennifer: “Zo dankbaar dat ik weer zo’n wondertje mag dragen en dat Emily zich straks een grote zus mag noemen. Wij kijken er naar uit ons tweede kindje te verwelkomen in ons gezin.”

Muziek

Jennifer gaf in 2013 haar jawoord aan Robin. Ze is de jongere halfzus van componist John Ewbank. Het grote publiek maakte voor het eerst kennis met de zangeres met de engelachtige stem toen zij in 2010 meedeed aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Bekijk haar auditie in de video onderaan dit bericht.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte