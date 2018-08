Babynieuws! Jennifer Ewbank maakt geslacht tweede kindje bekend

Jennifer Ewbank is in verwachting van een jongen. Het is voor de zangeres het tweede kindje met haar man Robin de Munk.

‘Al was beide fantastisch geweest zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd naar onze jongen!’, verklapte Jennifer, de jongere halfzus van componist John Ewbank, aan 100%NL Magazine. ‘Wij zijn ontzettend blij te mogen roepen dat Emily een broertje krijgt!’

Getrouwd

Jennifer en Robin kregen in mei 2014 dochter Emily. Een jaar eerder gaven de twee elkaar het jawoord.

