Ja, ja, ja! Jennifer Aniston schittert in deze héérlijke nieuwe Netflix-film

Volgende maand verschijnt de komedie Dumplin’ op Netflix. Hierin speelt Jennifer Aniston een voormalige schoonheidskoningin met een rebelse dochter en de trailer belooft ons een héérlijke feelgood-film.

Miss-protest

Binnenkort is Dumplin’ te zien op Netflix. In deze komedie speelt Jennifer de rol van Rosie, een voormalige beauty queen die schoonheidswedstrijden organiseert. Haar gezette dochter Willowdean (een rol van Danielle Macdonald) komt steeds meer in opstand tegen de achterhaalde Miss-verkiezingen. Uit protest tegen het heersende schoonheidsideaal besluit zij dan ook om mee te doen aan een van de wedstrijden van haar moeder. En het duurt niet lang voordat anderen haar voorbeeld volgen!

Dollytjes!

Dumplin’ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Julie Murphy. De regie van deze Netflix-film is in handen van Anne Fletcher. Zij tekende eerder voor films als Step Up en The Proposal, twee eerdere zwijmelsuccessen. Als kers op de taart staat de soundtrack vol met nummers van Dolly Parton. De wulpse countryzangeres schreef zelfs een gloednieuwe track voor deze komedie!

Dumplin’ is vanaf 7 december te zien bij Netflix. We. Can’t. Wait!

