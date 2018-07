Herken jij haar nog? Zo ziet Jenna uit ‘Awkward’ er tegenwoordig uit

‘The Hills’, ‘The City’ en ‘My Super Sweet 16’: het zijn dé MTV-series waar we vroeger geen aflevering van wilden missen. Net als ‘Awkward’ met Jenna Hamilton in de hoofdrol. En één ding is zeker: ze is door de jaren heen heel wat veranderd.

Jenna Hamilton, die gespeeld werd door Ashley Rickards, maakte in de serie ‘Awkward’ een hoop ongemakkelijke situaties mee tijdens haar tijd op high school. Maar zo gewoontjes en natuurlijk als hoe ze er toen uitzag, ziet ze er nu niet meer uit. Sterker nog, het zou zomaar een ander meisje kunnen zijn, vind je niet?

Toen

Een bericht gedeeld door Ashley Rickards (@ashleyrickardspowerb) op 25 Mei 2017 om 2:26 (PDT)

Nu

Een bericht gedeeld door Ashley Rickards (@ashleyrickardspowerb) op 18 Apr 2018 om 4:56 (PDT)

Een bericht gedeeld door Ashley Rickards (@ashleyrickardspowerb) op 14 Jun 2017 om 9:20 (PDT)

Bron: NSMBL | Beeld: ANP, Instagram