Jelka van Houten over relatie en ‘gezinsuitbreiding’: ‘Henry is net zo snel als ik’

Een nieuwe film, een nieuwe hobby en een nieuwe hond. Jelka van Houten (40) tekent ervoor, deze levensfase. En dan hebben we het nog niet eens gehad over haar nieuwe liefde: “Door Henry voel ik me gezien, of nee, ik durf hem naar me te laten kijken.”

Lees ook: Soundos El Ahmadi: ‘Het ergste vond ik berichten die ik van andere moeders kreeg’

Ze zit in een lekkere levensfase, zegt ze boven een kop gemberthee. Ouder, wijzer, het stof van de storm van afgelopen jaren – veel werk, een scheiding, een nieuwe liefde – is langzaam aan het neerdalen. En nu is er een heerlijke rust. Zo’n rust waarin ze van zichzelf niet zo snel hoeft te rennen. Waarin ze de chaos, die nu eenmaal bij haar drukke hoofd hoort, niet meer erg vindt en ze niet alles tegelijk hoeft te doen. Waarin ze, kortom, dicht bij zichzelf is komen te staan. “Ja joh, je zou me bijna volwassen kunnen noemen,” zegt ze lachend.

Je bent 3 jaar geleden gescheiden. Heb je er erg aan moeten wennen dat je je kinderen de helft van de tijd ziet?

“Ja, natuurlijk. Dat went nooit. Ik vind het ook niet leuk dat ik, bij wijze van spreken, de helft van hun leven mis. Mijn ex en ik hebben een prima contact, maar feit is dat ze de helft van de week niet bij mij zijn. Ik probeer nu mijn werk zo te plannen dat ik vrij ben als ze er zijn. Dat ik ze op die dagen zelf uit school kan halen en zelf in bed kan leggen. Dat zijn dingen die ik heel essentieel vind. Daarom valt aan mijn tijd met mijn kinderen niet te tornen.” Dan is ze even stil. Aarzelend: “Weet je, het is allemaal heel verdrietig. Het is ook niet wat ik voor ogen had, een scheiding. Ik vind het voor de kinderen ook vervelend. Daarom wil ik het er eigenlijk ook niet over hebben. Ik vind het niet gepast. Het is ons verhaal, dat moet gewoon privé blijven.”

En toen was er ineens die nieuwe liefde.

“Ja, dat verzin je bijna niet. Het was ook helemaal niet de bedoeling. Maar dat is ook weer het leuke van het leven, je kunt het nog zo goed bedenken, het gaat toch vaak heel anders. Henry en ik speelden in hetzelfde theater, hij in de ene zaal, ik in de andere. We raakten aan de praat en werden verliefd. Zo simpel ging het eigenlijk. Ik was stellig van plan om een kattenvrouwtje te worden. Ik had mijn keuken roze geschilderd, met het idee: voorlopig komt hier geen man naar binnen. Maar het gaat zoals het gaat. Sommige dingen zijn gewoon niet te plannen.”

Is Henry iemand die door jouw pantser kan breken?

“Absoluut. Ik heb zelden iemand meegemaakt die zo snel is als ik. We denken hetzelfde, daar zit een herkenning in. Maar hij is ook iemand bij wie ik me veilig voel, vertrouwd. Ik voel me door hem gezien, of nee, ik durf hem naar me te laten kijken. En behalve dat hij leuk en lief is, vind ik hem ook heel grappig en uniek. Hij durft scherp en geestig te zijn, maar ook kwetsbaar. Ik heb nog nooit zoveel gelachen met iemand. Echt buikpijn van het lachen. Dat je denkt: oh, wat is dit heerlijk.”

Nog even over de hond. Jullie zaten op de bank en een week later was er een hond.

“Ja, Henry is, zoals ik al zei, net zo snel als ik. Als we iets in ons hoofd hebben, gaan we er ook voor. Ik heb 18 jaar een Mechelse herder gehad en dat was toen ik jong was echt mijn steun en toeverlaat. Ook Henry is opgegroeid met een hond. Nadat we hadden opgepast op de hond van een vriendin, waren we er wel over uit. We hebben gewoon gezocht op Marktplaats naar iemand die een nestje had. Jannie was eigenlijk de minst knappe pup van het nest. De anderen waren allemaal heel wollig, echt van die reclamepups. Maar zij keek op een heel speciale manier naar me en ik wist: deze moet ik hebben. Jannie is eigenlijk een mens in een hondenlichaam.”

Het hele interview met Jelka lees je in Flair 09. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Fotografie: Bart Honingh