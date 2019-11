Jelka van Houten laat kenmerkende moedervlek in gezicht verwijderen

Jelka van Houten heeft na 41 jaar afscheid genomen van de kenmerkende moedervlek in haar gezicht. Ze is onder het mes gegaan om hem te laten verwijderen en dat ging niet zonder emoties, schrijft de actrice op Instagram.

Onherkenbaar?

“Na 41 jaar is dan nu toch echt mijn moedervlek weggehaald. Tja het moest gebeuren, hij was al vertienvoudigd met de jaren. Ik ben benieuwd of ik mijzelf nog herken als het genezen is”, schrijft Jelka bij jeugdfoto’s van zichzelf. Of de moedervlek is weggehaald omdat-ie ‘gevaarlijk’ was, is niet bekend.

‘Gigapuist’

“Dus voor wie straks bij de première van De Verleiders Female denkt dat ik aan een gigapuist heb lopen krabben: wees mild ik heb best een traantje moeten laten.”

#MeToo-voorstelling

De Verleiders Female gaat woensdag in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. In de voorstelling snijdt Jelka met Susan Visser, Stephanie Louwrier, Gusta Geleijnse en Eva Marie de Waal onderwerpen als #MeToo, feminisme, gender en seksisme aan. De voorstelling is tot en met eind februari te zien in de Nederlandse theaters.

Lees ook

Jelka van Houten heeft bijzondere tattoo laten zetten voor Carice

Gelukkig gezinnetje

Jelka is momenteel al bijna twee jaar gelukkig met cabaretier Henry van Loon (36), ook wel bekend van de televisiehit De Luizenmoeder. Begin dit jaar werd hun liefde bezegeld met de komst van hun eerste ‘kind’: een schattig hondje, genaamd Jannie. Het stel gaf Flair de primeur voor het eerste familieportret. “Het eerste familieportret met ons kind”, volgens de zus van Carice van Houten in ons blad, waarin ze verder over haar relatie vertelde: “Behalve dat hij leuk en lief is, vind ik hem ook heel grappig en uniek. Hij durft scherp en geestig te zijn, maar ook kwetsbaar. Ik heb nog nooit zoveel gelachen met iemand. Echt buikpijn van het lachen. Dat je denkt: oh, wat is dit heerlijk.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP