Ongeveer een jaar geleden maakten Jelka van Houten (40) en Henry van Loon (36) bekend een relatie te hebben. De twee zijn dolgelukkig met elkaar en hebben onlangs hun liefde bezegeld met een schattig hondje, genaamd Jannie.

Van Jannie hebben we al de nodige kiekjes voorbij zien komen op de Instagramaccounts van beide acteurs, maar voor de nieuwste editie van Flair poseren Jelka en Henry samen met hun viervoeter. ‘Het eerste familieportret met ons kind’, volgens de zus van Carice.

Buikpijn van het lachen

Als er iemand is bij wie ze zich veilig en vertrouwd voelt, is het Henry wel. ‘Ik voel me door hem gezien, of nee, ik durf hem naar me te laten kijken’, vertelt Jelka in het interview. ‘En behalve dat hij leuk en lief is, vind ik hem ook heel grappig en uniek. Hij durft scherp en geestig te zijn, maar ook kwetsbaar. Ik heb nog nooit zoveel gelachen met iemand. Echt buikpijn van het lachen. Dat je denkt: oh, wat is dit heerlijk.’

Fotografie: Bart Honingh voor Flair