Jay Z in tranen nadat zijn moeder haar grootste geheim éindelijk opbiecht

Eén van de interessantere nieuwe formats op Netflix is de maandelijkse talkshow van David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction. Na Barack Obama, George Clooney en Malala Yousafzai neemt rapper Jay Z in de vierde aflevering plaats op de praatstoel, waar hij onder meer bijzonder openhartig praat over hoe zijn moeder vorig jaar een groot geheim dat zij haar hele leven al met zich meedroeg éindelijk deelde met haar zoon.

‘Blij dat ze eindelijk vrij is’

De hiphop-grootheid (47) vertelt Letterman dat huilde van opluchting toen zijn moeder aan hem vertelde dat ze homoseksueel is. Op zijn meest recente album 4:44 rapt Jay, die in het echt Shawn Carter heet, in het nummer Smile over het uit de kast komen van zijn moeder. Het was aanleiding voor Letterman om het onderwerp aan te snijden. “Ik was zo blij voor haar dat ze vrij was. Stel je voor dat je al je hele leven hebt geleefd voor iemand anders. En je denkt dat je je kinderen beschermt en ze niet in de war wilt brengen”, aldus de man van zangeres Beyoncé.

‘Ik wist het al’

Lange tijd hield zijn moeder geheim dat ze niet op mannen, maar op vrouwen viel. Gloria Carter kreeg vier kinderen en pas op latere leeftijd kwam ze uit de kast. “Toen ze voor me ging zitten en vertelde dat ze ‘dacht dat ze van iemand hield’, moest ik huilen. Ik wist al lange tijd dat ze homoseksueel was, maar dit was de eerste keer dat we er over spraken”, vertelt de rapper. Het gesprek met zijn moeder waarover de rapper vertelt dateert van slechts acht maanden geleden.

Het gehele gesprek van David Letterman met Jay-Z is vanaf 6 april te zien op Netflix.

