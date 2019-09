Jasmine Sendar weigerde ‘lullig’ Playboy-aanbod: ‘Ik eet nog liever droog brood’

Actrice Jasmine Sendar, die negen jaar lang dagelijks op tv te zien was in soaps als ‘Onderweg Naar morgen’ en ‘Goudkust’, sloeg ooit ondanks geldproblemen een aanbod om in Playboy te verschijnen af.

Lullig bedrag

In een gesprek met HUMO vertelt Jasmine dat het aanbod van Playboy kwam op een moment dat ze zonder acteerwerk zat. “Ik moest soms rondkomen van tien euro per week, maar Playboy bood toen zo’n lullig bedrag, 10.000 euro, dat ik heb gezegd: ‘Sorry, maar ik ga niet in de uitverkoop!'” Ter vergelijking: dít bedrag is Linda de Mol aangeboden voor een naaktshoot in het blad.

‘Zwart verkoopt minder goed’

De actrice vervolgt: “Als ik zoiets ingrijpends doe, wil ik niet het gevoel hebben dat ze denken: we hebben nog een cover nodig en een paar centen over, laten we haar maar nemen. Dan eet ik nog liever droog brood.” Sendar zegt dat er volgens het blad niet meer betaald kon worden omdat “zwart op de cover minder goed verkoopt”.

Terug op televisie

De actrice is een tijdje uit de spotlights geweest en werkte in de thuiszorg. Nu is ze weer terug op tv en te zien in de achtdelige thrillerserie Grenslanders bij AVROTROS op NPO3, met onder anderen Fedja van Huêt en Monic Hendrickx. In de serie speelt ze de Rotterdamse politie-inspecteur Tara Dessel.

