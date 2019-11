Actrice Jasmine Sendar is terug: er bestaat tóch leven na ‘Onderweg Naar Morgen’

Na jaren aan de zijlijn te hebben gestaan, kreeg ze ineens een hoofdrol in de succesvolle serie ‘Grenslanders’. En is nu te zien in de dramaserie ‘Dit Zijn Wij’. Actrice Jasmine Sendar (41) is terug. En hoe!

Zwart gat

“Het voelt een beetje alsof ik jarenlang als een soort gespannen katapult-elastiekje klaar stond om losgelaten te worden. En ineens schoot het los. En daar ging ik, alsof ik een heel nieuw leven in vloog. Zonder dat ‘oude’ leven los te laten, hè. Want dat heb ik allemaal nodig gehad om te vliegen én landen.” Over dat ‘oude’ leven is ze kort. Ineens waren voor haar de rollen op. Nadat ze in 2008 was gestopt met haar rol in Onderweg Naar Morgen dacht ze dat ze eindelijk de dingen kon doen die ze zo graag wilde doen. “Spelen in een soap is leuk, maar door het moordend opnameschema kun je verder niks anders doen. En dat wilde ik juist zo graag: iets anders. Film, serie, het theater in; ik had een soort honger naar een andere manier van acteren, naar nieuwe mensen, nieuwe gezichten. Maar er gebeurde niks.”

Lees ook

Jasmine Sendar weigerde ‘lullig’ Playboy-aanbod: ‘Ik eet nog liever droog brood’

Is het frustrerend om te willen acteren, maar niet kunnen?

“Enorm! Acteren was alles wat ik wilde doen. Wat overigens geen makkelijke weg is geweest. Toen ik op school zei dat ik naar de Toneelschool wilde, werd er gewoon gezegd dat de kans heel klein was dat ik zou worden aangenomen. Hoe demotiverend is dat? School was voor mij al niet zo leuk, omdat ik enorm gepest ben. Op mijn derde ben ik van Curaçao naar Dordrecht verhuisd. Wij waren het enige donkere gezin in de wijk. Op school deed ik net alsof ik ziek was zodat ik naar huis mocht. Thuis was mijn veilige haven. Het pesten stopte toen ik letterlijk ben gaan terugslaan. Actie, reactie; ik had er genoeg van. Los van dat het een grote, pijnlijke wond is en ik er veel last van heb gehad, heeft dat pesten ook voor mijn soul searching gezorgd.”

Op wat voor manier?

“Toen ik heel erg in de knoei zat met mezelf, realiseerde ik me dat iets in mijn fundament niet goed zat. Pesten haalt je als kind onderuit. Als kind was ik op school stil en op mijn hoede. Ik voelde me niet geliefd, niet gewenst en wilde me onzichtbaar maken, verdwijnen. Maar als je dat doet, zet je jezelf buiten spel. Alsof je geen bestaansrecht hebt. Ik ben dat voor dat kleine meisje in mij gaan oplossen. Ik wilde me voor haar laten zien, het voor haar goed maken. Hoezo wegduiken? Hier ben ik! Daarom heb ik ook contact gezocht met mijn biologische vader. Hij was een onderdeel van mijn helingsproces.”

Is dat een kantelpunt geweest?

“Het contact met hem heeft me emotioneel en fysiek onderuit gehaald en uiteindelijk ook weer opgebouwd. Toen ik zijn stem voor het eerst hoorde, hij had mijn voicemail ingesproken, begon mijn tandvlees te bloeden. Moet je nagaan hoe diep dat dan zit. Dat je lichamelijk een reactie krijgt die zo sterk is. Druppels bloed druppelden uit mijn mond. Heel bizar. Mijn eerste reactie was dit gaan we dus niet doen, maar al snel was het: nee, dit gaan we juist doorzetten. Mijn vader woonde al jaren in Nederland en met behulp van zijn zus ben ik met hem in contact gekomen. De dag dat ik bij hem op de stoep stond was de eerste stap naar die bakstenen in mijn rugzak. Met de keuzes die hij heeft gemaakt hebben we beiden moeten leren leven. En ja, hij heeft ‘het spijt me’ gezegd. Dat is wat ik wilde horen. Ik zag ook dat hij daar mee zat en het heel vervelend vond. Toen was het voor mij goed.”

Als je zegt: ‘Voor mij was het goed’, betekent dat dan dat je hem hebt kunnen vergeven?

“Het was fijn voor mij om te weten hoe hij mij als klein meisje had gezien. Dat hij ook wel had verwacht dat ik iets op het podium zou gaan doen. En dat hij jasmijn een heel mooie bloem vindt en mij daarom zo wilde noemen. Ineens zag ik me door zijn ogen. Aan het einde van de dag heb ik hem vergeven. Ik wilde er ook per se een voorstelling over maken, over mijn struggles en zoektocht. Om op dat podium mezelf te laten zien en niet de actrice Jasmine. Ik heb ook mensen van castingbureaus uitgenodigd om te komen kijken en mezelf op die manier weer in de kijker te zetten. Zo van: hállo, ik ben er weer.”

Heeft dat geholpen?

“Ineens had ik drie audities in één week. Voor een commercial, Flikken Rotterdam en Grenslanders. Ik ging er heel open in, ik had al zo’n overwinning op mezelf geboekt, wat kon mij nog gebeuren? De commercial ging niet door, voor Flikken Rotterdam was ik net iets te jong om een moeder te spelen en voor Grenslanders ging ik door naar de volgende ronde, en de volgende, en de volgende. Toen het verlossende telefoontje kwam heb ik gegild, gehuild, gelachen.” Dan is ze even stil, neemt een slok thee en roept dan enthousiast: “Ik voelde me net Arnold Schwarzenegger: ‘I am back! Vanuit deze rol kwam de rol voor de dramaserie Dit Zijn Wij. De serie is een spin off van een Amerikaanse serie, This Is Us, die ik al vanaf het begin kijk. Toen ik auditie ging doen, zat ik ook helemaal in die rol. Het voelde meteen goed.”

Lees ook

Melissa Drost over overname ‘GTST’-rol Inge Schrama: ‘Ik voelde me bezwaard’

Waarom ‘Dit Zijn Wij’ een must watch is:

In het eerst seizoen, bestaande uit zestien afleveringen, maken we kennis met verschillende unieke karakters die worstelen met hun persoonlijke uitdagingen. Naarmate de serie vordert blijken ze meer met elkaar gemeen te hebben dan op het eerste gezicht het geval lijkt. Deze liefdevolle serie onthult hoe de kleinste gebeurtenissen in ons leven impact hebben op wie we worden en hoe de connecties die we met elkaar delen tijd, afstand en zelfs de dood kan overtreffen. De serie richt zich op universele thema’s zoals liefde, dood, trauma en diversiteit, waarbij emoties niet geschuwd worden. Naast Jasmine spelen Fockeline Ouwerkerk (De 12 van Schouwendam), Vincent van der Valk (Klem), Esmée van Kampen (Familie Kruys), Kay Greidanus (Nieuwe Buren) en Romano Haynes (Soof: een nieuw begin) hoofdrollen in de serie. Het Amerikaanse origineel is inmiddels toe aan het vierde seizoen en is overladen met prijzen. Zit dat er ook in voor de Nederlandse remake?

‘Dit Zijn Wij’ is vanaf donderdag 14 november elke week om 20.35 uur te zien op NPO1. Bekijk hieronder de trailer.

Lees het hele interview in Flair 47-2019. Deze editie ligt vanaf 20 november in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh