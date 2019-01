Zien: jarige Roxeanne verrast met eerste tekening van zoontje Fender

Roxeanne Hazes mag vandaag 26 kaarsjes uitblazen. Deze verjaardag is extra bijzonder voor de zangeres, want het is de eerste keer dat ze het viert als moeder. En daar hoort natuurlijk een bijzonder cadeau bij.

Haar zoontje Fender heeft namelijk een prachtige tekening gemaakt voor Roxeanne. Ook door Erik is ze aardig verwend met cadeautjes, maar het geschenk van haar kleine spruit heeft toch wel de meeste indruk gemaakt.

Felicitaties

De fans van de zangeres feliciteren haar volop. ‘Van harte gefeliciteerd en wat een prachttekening. Hele fijne dag vandaag’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Maak er een mooie dag van met Erik en jullie zoontje!’

Beeld: ANP, Instagram