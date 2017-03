Je kunt de familie Jackson één ding nageven en dat is dat ze altijd vol mysterie zitten. Van het overlijden van Michael Jackson tot aan de boze vader Joseph Jackson, veel indianenverhalen doen de ronde en de échte waarheid zal nooit aan het licht komen. Nu duikt er nog een Jackson-mysterie op: Janet Jackson zou een geheime liefdesbaby hebben.

Afgelopen januari kwam het heugelijke nieuws naar buiten dat de 50-jarige zangeres de trotse moeder is geworden van zoontje Eissa. Het is het eerste kind van Janet en haar man Wissam Al Mana, die sinds 2012 getrouwd zijn. Maar nu lijkt er bewijs te zijn voor het feit dat Eissa níet het eerste kind van Janet is.

Ex-man James DeBarge – met wie Janet begin jaren 80 kort getrouwd was – beweert dat de zangeres 30 jaar geleden is bevallen een dochter. Dit beweerde hij afgelopen november al, toen hij te gast was in de show Growing Up Hip Hop, gepresenteerd door zijn dochter. Tijdens de show confronteerde zijn dochter hem met het feit dat ze een halfzus zou hebben, waarop James antwoordde: “Het is een feit dat Janet zwanger was toen we een relatie hadden.”

Nu heeft ook de moeder van James, Etterlene, van zich laten horen. In een interview met Inside Edition vertelt ze dat Janet in 1984 zwanger was. “Ik vertelde haar dat ze zwanger was. Ik vroeg het haar niet, ik zei: ‘Kind, je bent zwanger. Kijk hoe dik je wordt.’ Janet ontkende noch bevestigde. Nadat de relatie tussen Janet en James uit ging, heeft Etterlene het contact met Janet verloren. Later vernam ze dat Janet in afzondering is bevallen en haar kindje na de geboorde heeft afgestaan ter adoptie.

Maar there’s more. Moeder Etterlene laat nu weten door een 32-jarige vrouw genaamd Tiffany benaderd te zijn die beweert de dochter van Janet en James te zijn. Een DNA-test volgde, waaruit blijkt dat Tiffany en Etterlene een match van 96,7% hebben. Moeder Etterlene is er van overtuigd dat Tiffany de dochter van Janet is.

