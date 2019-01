Jan Versteegh deelt echofoto op Instagram: ‘Ik ben zo trots’

Een eerste uitzending van een programma presenteren is een memorabele ervaring, maar daar maakte Jan Versteegh gisteravond een dubbel zo mooi moment van. De nieuwe SBS6-presentator onthulde in het nieuwe entertainmentprogramma ‘6 Inside’ dat hij opnieuw vader wordt. Ook op Instagram heeft hij het blijde nieuws inmiddels gedeeld.

Echo

Op het sociale medium heeft Jan, die in oktober 2017 al vader werd van dochter Lulu Keesje (1), met een echofoto duidelijk gemaakt dat er gezinsuitbreiding op komst is. “Er is een kleine Versteegh onderweg! Zo blij en zo trots”, aldus de 33-jarige tv-ster.

Drie maanden

De grote onthulling gisteravond deed hij in het bijzijn van zijn medepresentator Albert Verlinde. “Ik denk dat ik iets weet wat jij nog niet weet. Mijn vrouw is zwanger”, verklapte hij terwijl hij de echo omhoog hield. “Er komt een kleine Versteegh. We zijn de grens van drie maanden gepasseerd.”

Bron: Instagram | Beeld: ANP