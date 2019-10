‘Lingo’-presentator Jan Versteegh en Radio 538-dj Sander Lantinga verrassen hun insta-volgers met een wel héél opwindend kiekje: ze staan er allebei (bijna) poedelnaakt op.

Sexy voorproefje

En dat heeft alles te maken met de Net5-show For One Night Only: He-le-maal Naakt. Hierin gaan enkele mannelijke BN’ers in hun nakie dansen om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker. Jan en Sander doen ook mee en geven alvast een dampend voorproefje!

Goedgevulde slip

Uiteraard gaat de slip nog niet helemaal uit. De heren willen het moment suprême, dé grote climax, natúúrlijk bewaren voor de uitzending zelf. Het door Jan gedeelde plaatje maakt ons nóg nieuwsgieriger naar wat er komen gaat. Naar verluidt krijgen we straks echt het blote zaakje van de bekende mannen te zien, iets dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Als dat inderdaad toch het geval blijkt, zullen onze ogen als eerste gericht zijn op the package van Jan. Want is de presentator hier nou in de weer geweest met een paar sportsokken, of heeft Moeder Natuur hem voorzien van deze goedgevulde slip?

For One Night Only

For One Night Only: He-le-maal Naakt is een beetje komen overwaaien uit Engeland. Daar deden bekende Britten al drie keer eerder ongeveer hetzelfde in The Real Full Monty. Die gingen ook naakt dansen om aandacht te vragen voor prostaatkanker.

Naakte BN’ers

Ben je benieuwd welke BN’ers nog meer ‘voor lul’ gaan staan? Simon Keizer en Thijs Römer, bijvoorbeeld. Maar dan zijn we er nog lang niet (zie de foto onderaan dit stuk). For One Night Only: He-le-maal Naakt is op 14 november om 20.30 uur te zien op Net5.

