Blij babynieuws! Jan Versteegh wordt opnieuw vader

Driewerf hoera, want Jan Versteegh (33) heeft zojuist bekendgemaakt dat-ie voor de tweede keer vader wordt! In de eerste aflevering van ‘6 Inside’, het nieuwe programma dat hij samen met Albert Verlinde presenteert, onthulde hij dat zijn vrouw Dieuwertje opnieuw zwanger is.

Lees ook: Jan Versteegh deelt liefdevolle foto met zijn moeder

Het jaar begint met prachtig nieuws voor Jan en zijn gezin. ‘Ik denk dat ik iets weet wat jij nog niet weet. Mijn vrouw is zwanger’, aldus de ‘6 Inside’-presentator in gesprek met Albert, terwijl hij een echofoto tevoorschijn toverde. ‘Er komt een kleine Versteegh. We zijn de grens van drie maanden gepasseerd.’

Tweede kindje

Jan en Dieuwertje zijn al de trotse ouders van hun 1-jarige dochtertje Lulu Keesje, dat in oktober 2017 ter wereld kwam.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram