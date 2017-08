Jan Versteegh is discussie rondom geaardheid zat

BNN-presentator Jan Versteegh (31) wordt al zijn hele leven achtervolgd door geruchten dat hij homo is. ‘Mensen denken het nog steeds wel’, vertelde de presentator bij Linda’s Zomerweek. Volgens Jan krijgt hij nog steeds verbaasde reacties als mensen horen dat hij getrouwd is met een vrouw.

‘Moet je ons niet wat vertellen?’

Dat hij niet op mannen valt, was ook voor Jans ouders een verrassing. In de uitzending vertelde de presentator dat ook zijn ouders lange tijd gedacht hebben dat hij homo was. ‘Ja, nu is het een leuk verhaal.’ Toen de presentator vijftien jaar was, namen zijn vader en moeder hem tijdens een vakantie apart. ‘Ze vroegen: moet je ons niet iets vertellen? Ik had het niet door, dus zei ‘nee’. Toen zei mijn vader ineens: Jan, wat het ook is, we zullen altijd van je blijven houden.’

Aanname

Na die boodschap ging er bij tiener Jan ‘wel een belletje rinkelen’. ‘Ik zei: o, jullie denken dat ik homo ben. Toen zei mijn moeder: misschien weet je het nu nog niet, maar als die dag komt, dan zullen wij er zijn.’ De aanname van zijn ouders, broer en zus heeft Jan nog jaren achtervolgd. ‘Ook toen ik een vriendinnetje kreeg, was het thuis: kijk uit hoor, hij is homo!’

Idioot discussiepunt

Jan Versteegh vindt het idioot dat iemands geaardheid nog steeds een discussiepunt is in ons land. ‘Het feit dat je in Nederland als homo, lesbo of transgender nog steeds moet uitleggen wat je bent en waar je voor kiest in het leven, dat vind ik zo belachelijk’, zei de presentator.

Zoenend op de cover

‘Niemand vraagt ooit aan mij: hou je van cavia’s? Maar of je op mannen of vrouwen valt, is nog steeds een discussie’, schetste Jan. ‘Terwijl het niemand iets aangaat, net zoals of ik van cavia’s hou.’ Dat er in Nederland nog steeds een punt wordt gemaakt van iemands geaardheid, spoorde Jan vorig jaar aan met zijn BNN-collega Tim Hofman uit de kleren te gaan voor L’Homo. ‘Toen dachten we: dan gaan we ook zoenend op de cover.’

Bron: ANP, RTL. Beeld: ANP, Instagram.