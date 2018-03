Jan Versteegh deelt liefdevolle foto met zijn moeder

Tijdens de ontknoping van ‘Wie is de Mol’ kreeg Jan Versteegh een berichtje, en grapte hij dat het vast zijn moeder was. ‘Ze is vast boos’, zei hij, omdat hij de saboteur van het programma bleek te zijn en zij van niets af wist.

Maar hoe ziet de moeder van Jan er eigenlijk uit? Op het laatste kiekje dat de presentator op Instagram heeft geplaatst, is ze te zien. ‘Hoe oud je ook bent, een knuffel van mama blijft geweldig’, schrijft hij erbij.

Lulu Keesje

Zelf is Jan ook vader, namelijk van zijn dochter Lulu Keesje. Het meisje werd in oktober geboren en vlak na de decemberdagen gingen ze voor het eerst als gezin op vakantie.

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram